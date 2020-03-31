高雄市防疫超前部署，因應疫情來襲，高雄市教育局力推校園「停課不停學」，教育局長吳榕峯與台灣微軟、采威國際資訊公司共同宣布，將提供軟體與教育訓練等資源，協助高雄市防疫期間推動線上教學。

病毒風暴衝擊教育界，已有北部學校受到疫情影響，為避免校園群聚感染風險宣布暫時停課，但學習不能中斷，使得各級學校開始重視線上教學與教材，也讓數位教育順勢而起。

目前高雄市有145所國中小結合500台微軟教學載具，發展智慧教室創新學習；而這次因應疫情可能造成未來的停課，希望能跨大更多參與的校數及教師，讓教師能夠熟稔不同的教學直播平台，打造最適合學生的線上學習模式。

吳榕峯表示，相當感謝微軟公司及采威國際提供專屬高雄市的專業諮詢團隊，協助解決教師們操作TEAMS所遇到的困難，對高雄教育盡心盡力。

台灣微軟協理楊毓峰表示，微軟與市府及教育局一直以來配合都相當愉快，所以將全力支持高雄市推動線上教學，包括軟體與教育上的支援，以及未來的電子聯絡運用等，讓高雄市孩子停課不停學，體驗線上學習的魅力。

采威國際資訊公司專案經理李蕓涵說，公司提供相關線上教學等教育課程，協助教師迅速與完整接軌線上教學，共同為高雄市的防疫做好準備。

(中時 )