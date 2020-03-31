台中市政府為保障國內外遊客旅宿安全，觀旅局、都發局、衛生局、消防局及警察局共同組成聯合稽查小組，不分平假日積極稽查，觀旅局自31日起試辦台中市旅宿業分級管理制度；針對旅宿業公共安全進行嚴謹評估分級，確保來台中市旅遊旅客有安全優質住宿環境。

觀旅局長林筱淇說，旅宿業分級管理制度適用對象，涵蓋中市所有合法及非法旅宿業，市府訂定自主管理檢查表，由合法旅宿業者先自評是否符合特優級、優等級或良好級要件，於4月30日前向觀旅局提出申請；該局邀集本市旅宿業公協會及專家學者組成審查小組，經審查後取得特優級、優等級或良好級者。

林筱淇指出，特優級將頒發奬狀以資獎勵，同時鼓勵優等級及良好級者的合法旅宿業，加強建築、消防、衛生等公共安全，並取得星級評鑑、穆斯林餐旅認證及低碳旅館標章，進而列為特優級，增加遊客信賴感，將於兩年內免除或降低本

府聯合稽查的頻率。

林筱淇說，日租套房等非法旅宿，將視其對於公共安全、消防設備及市府行政輔導之配合度區分等級，每半年至少實施1次聯合稽查；針對具備合法化條件且依法實施公共安全、消防安全申報及投保公共意外險者，市府將提供相關法律諮詢，積極輔導業者申請合法化經營。

觀旅局強調，針對屢次遭裁罰仍持續非法經營者，除依法持續裁罰外，將於觀旅局網站公布名單，警示旅客注意，另經評違規達台中市停止供水供電標準者，將依規強制執行停止供水供電，以保障消費者旅宿安全。

(中時 )