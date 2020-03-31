名嘴張友驊去年1月間上「新聞龍捲風」節目，爆料陳菊任高雄市長任期間弊案，陳菊認為評論不實，自訴加重誹謗罪，連張透露陳菊日式料理、按摩等嗜好也一併告進去。張今表示，陳菊有告的權力，他要求陳菊親自出庭，否則不同意將節目言論做為證據。

張友驊去年1月間多次上「新聞龍捲風」，指控陳菊調用親信進入國營事業，再募集資金贊助新人參選市議員，市府另有多件標案涉弊，以及陳菊愛按摩、喜歡日式料理，國營事業董事長夫人還學料理拍她馬屁。

北院今開庭，張友驊指市府多件標案都有可議之處，部分是向強強滾、文山伯、高雄市議會議長許崑源、王金平等人查證，有些曾有新聞報導過，他另提及陳菊的嗜好，卻被斷章取義；他很清楚陳菊嗜好，陳菊曾開「菊之鄉」日本料理店，他曾一週去吃3次，陳菊喜歡按摩也是眾所皆知。

張友驊說，陳菊曾多次請他去「菊之鄉」吃飯，他親眼見到國營事業董事長夫人、小姨子為了討好陳菊，去學日本料理，還燒菜給陳菊吃，他只是敘述自身所見，並無誹謗惡意。

法官要求張友驊整理並提供新聞報導及查證名單，下次開庭提供，張雖同意，但要求陳菊親自出庭對質，這樣傳喚證人、調查相關證據才有意義，法官回應，參考相關資料後會再審酌。

(中時 )