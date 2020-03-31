中央規範防疫社交距離，有縣市將強制搭大眾運輸工具戴口罩，北市副市長黃珊珊31日表示，搭捷運、公車時間較短，大家做好防護就不用擔心，若要強制大家都戴口罩，要視口罩供給量，若能確定每個人都有口罩，比較可以要求。

桃園市自4月1日開始宣導搭乘大眾運輸戴口罩，4月9日起強制要求配戴。中央流行疫情指揮中心也宣布，在非特定人場所，室外社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺，若特殊狀況無法達到就要戴口罩。

中央規定社交距離，不過，北市未強制民眾搭大眾運輸系統要戴口罩，黃珊珊指出，中央的規定類似指引，若中央強制的話，將依中央規定，目前上下班尖峰時間，要做到社交距離規定有困難，但搭捷運或公車時間較短，大家做好防護就不用擔心。

黃珊珊表示，現在進入市府規定要戴口罩，有很多市民抱怨，若要強制民眾就須有足夠的量，若14天可購買9片口罩的政策上路後，比較可以要求，她強調，當大家都可以買到口罩，強制才比較有道理。

此外，新北市長侯友宜建議中央對入境的民眾普篩，黃珊珊認為，還是集中檢疫比較安全，目前居家檢疫人數已達關懷上限，希望中央可利用機場附近的過境旅館集中檢疫，普篩會接觸到別人增加風險。

(中時 )