台灣線上零售業龍頭廠-momo富邦媒(8454)108年稅後盈餘為13.9億元，每股盈餘為9.95元，公司董事會決議每股配發現金股息8.5元，momo近幾年積極深耕品牌合作，提供豐富與多元的商品選擇，而超強品牌力也反應於業績表現上，其中TOP 100品牌業績占比達43%，今年初更積極拓展流行精品類的品牌，包括第1季已有Roots、lesportsac、NBA、MLB、iRoo等品牌進駐。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；108年合併營收518.3億元，年增23.4%，創下開站以來最佳表現，營業毛利為50.84億元，年成長19.34%，合併毛利率為9.81%，年減0.33個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為13.9億元，年減0.39%，每股盈餘為9.95元，公司董事會決議每股配息8.5元，其中包含盈餘配息8.3794元及資本公積配息0.1206元，配息率達85.4%，維持高現金配息比例。

在「宅經濟」推升下營運續揚，富邦媒今年1至2月合併營收新台幣98.8億元，年增26.3%。

富邦媒表示，隨著近年網購需求持續升溫，momo以精進消費者優質的購物體驗為核心，擬定營運策略，積極衝刺市占率；如：為讓行動族群能更加隨心所欲的購物，momo持續優化搜尋引擎、豐富直播多元化之內容，也帶動108年度購物網行動業績提升41.1%。

再者，momo近幾年積極深耕品牌合作，初衷來自於提供豐富與多元的商品選擇，而超強品牌力也反應於業績表現上，其中TOP 100品牌業績占比達43%，今年初更積極拓展流行精品類的品牌，包括第一季已迎來Roots、lesportsac、NBA、MLB、iRoo等品牌之進駐。

此外，momo也思考如何延伸會員服務的範疇，因此加強與集團間緊密的合作關係，包括momo會員消費滿5,000元，次月MyMusic音樂免費聽，目前累積開通人數約達3.5萬人；台灣大全台近800家門市取貨便利服務；momo聯名信用卡，5% momo幣回饋無上限的推出等，以提供會員更多驚喜的服務內容。

看準現代人繁忙的生活型態，momo繼去年推出「週期購」服務，一解消費者面對扛貨、忘記補貨、不想人擠人等購物症狀，服務上線至今年，月均約達2000筆，今年也將持續精耕服務，讓更多消費者可以享受服務帶來的便利性。

(時報資訊)