有鑑於新冠病毒疫情持續延燒，逾八成企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急，中華電(2412)有鑑於此趨勢，與微軟攜手合作，打造企業防疫部署三部曲，力拚在此非常時刻，幫助企業度過難關。

新冠病毒為企業營運及發展帶來衝擊，勤業眾信聯合會計師事務所發布《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告指出，超過八成的企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急，中華電與微軟攜手合作為客戶量身打造防疫資通訊解決方案，推出「企業通訊防疫包2.0」、「企業遠端辦公包」、「企業安心備份包」等服務，在疫期時間協助企業營運不中斷。遠距溝通協作有效率。

中華電表示，以HiNet光世代企業上網，搭配Office 365商務系列之企業通訊防疫包2.0，透過Microsoft Teams遠距溝通協同合作，可支援250人同時視訊會議、電子白板使用、螢幕桌面共享、Office文件共編、控管團隊成員等企業級整合通訊功能，並具備1TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB郵件信箱Exchange Online，不僅提升工作效率，更讓團隊合作無縫接軌。

中華電表示，企業遠端辦公包係以微軟虛擬桌面(Windows Virtual Desktop, WVD)服務，透過Azure雲端環境快速部署及擴展Windows桌面與應用程式，支援多人同時連線，讓IT人員能集中管理使用者桌面，並整合Office 365服務，具有資訊安全、傳輸加密不外露的特性，不受設備性能限制，讓員工能遠距彈性辦公。

面對重大災損威脅，必須確保資料與系統的異地備份、備援與災難復原能力，企業安心備份包可讓企業能夠持續運作，落實營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)，中華電結合Azure與Veeam，針對不同設備包含工作站、虛擬機、伺服器等，透過Veeam Backup Agent輕鬆備份到雲端，降低風險與損失。

此外，因應企業IT人員分群辦公需要，中華電IDC在全台北、中、南機房，提供異地備援機櫃搭配辦公空間之解決方案，提供企業完備的營運不中斷計畫。

(時報資訊)