新冠肺炎疫情在歐洲延燒，義大利、西班牙為重災區，由於醫療體系撐不住，鄰近的德國卻用醫療專機載運並收治病患，對此，指揮中心指揮官陳時中今日記者會中也表示，聽到這消息時愣了一下，但坦言自己不會這樣做。

新冠肺炎疫情肆虐歐洲，尤其義大利因為醫療體系崩潰，死亡率已經破10%，反觀鄰近的德國，雖然確診人數多，但靠著堅強的醫療體系讓死亡率維持在1%以下，近日德國甚至派了專機至義大利將當地重症病患接到德國救治。為此，陳時中在記者會上分享，當下看到這則消息覺得不太可能，而太太也問了他是否有可能做出這樣的決定，陳時中則說，「當時愣了一下，雖然很佩服他們的做法，很有人道救援精神，但我不會這樣做」。

陳時中補充，這決定很困難，大家都在人道、保護、醫療量能之間做選擇，台灣也是一樣。另外，他也分享，之前聽到一個在美國做研究的朋友，現在被召回到醫院幫忙，而且沒有口罩的供應，口罩僅留給內圍的人使用，整個情況正在改變，真的有很多變化。

(中時電子報)