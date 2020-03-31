新冠肺炎導致諸多行業受影響，進而解僱帶來失業潮，造成失業人口增加，而北市的申請失業給付者，比去年同期提高45.74％，為協助失業者盡速就業，並配合重要之防疫工作，自4月6日起推出「千人防疫就業方案」，讓千名失業者投入北市府各機關相關等防疫工作，並維持基本生活。

勞動局長陳信瑜表示，千人就業方案以弱勢、失業者為優先，由市府各局處針對防疫工作，提供臨時性就業機會，包含相關場館量測體溫、口罩實名制點收數量及協助販賣、協助撥打電話關懷居家檢疫者、物資整備、協辦防疫補償金、急難紓困、支援校園環境清潔及公共空間消毒等工作項目。

陳信瑜說，目前初步已達352個職缺，並陸續增加中，進用條件為「設籍北市4個月以上之失業市民」，經進用者，薪資給付以勞動部公告基本工資每小時158元給付，每月以不超過176小時為原則，每人每月最多可領到2萬7,808元，進用期間最長6個月。防疫工作現需大量人力的投入，此可紓解人力緊繃的現況，除了照顧失業者，也照顧到大台北市民的健康。

陳信瑜說，符合條件且願意投入防疫相關工作之市民，可自即日起到北市就業服務處所屬各就業服務站辦理登記，或是先透過線上預約（網址https://forms.gle/j7Ls2B5ea2mLUrD2A），並親自攜帶國民身分證件至就服站辦理登記，填寫設籍北市4個月以上之切結書，經審核資格符合本方案，預計最快在4月6日起進用。如若切結不實，經查證則停止工作並追繳已領薪資。

北市就業服務處也提醒，為協助市民朋友辦理登記作業，就服處所屬各站設置單一窗口專櫃登記，歡迎有需要的市民朋友前往，各就業服務站資訊請至官網(https://eso.gov.taipei/)查詢，或電洽就服處就業服務專線02-23085231。

(中時 )