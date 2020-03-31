新冠肺炎疫情侵入校園，高雄市教育局為以身作則，防止肺炎群聚傳染，31日首次以視訊方式進行局務會議，將會議場地1分為3，大幅拉開人員之間距離，高市教育局長吳榕峯表示，面對確診人數暴增，學校防疫更是不可懈怠，此次會議同時也是測試品質，未來有需要將會擴大進行。

此次線上召開局務會議在之前無類似經歷，所有人員皆對此種會議方式感到新奇，高市府將會議人員安排至鳳山行政中心3樓及5樓的3間會議室，盡可能將人員距離拉至室內標準的1.5公尺，大幅降低感染可能性，同時吳榕峯也在會議直播中招手，確認會議品質無虞。

吳榕峯表示，市府已全面宣布暫停開放各校園，減少師生與外界的接觸，避免病毒感染的機會，同時教育局也要保護局內同仁，減少群聚的機會，同時先行做出測試，未來防疫期若要與各校校長進行會議，也可用線上會議讓校長們共同參與。

此外，教育局也呼籲民眾儘量拉開彼此間的距離，達到中央訂定的室內1.5公尺、室外公尺的防疫標準，同時遵照高市衛生局的要求，全面停辦或緩辦室內100人以上及室外1000人以上的活動，降低感染可能性，共體時艱，度過防疫的關鍵時期。

(中時 )