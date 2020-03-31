新冠肺炎疫情持續在國內蔓延，今（31）日中央流行疫情指揮中心在例行記者會上公布，國內一共新增16例新冠肺炎病例，其中14例境外移入及2例本土，而指揮官陳時中表示，每1個確診者的社會成本高達210萬元。

今日基隆市舉行新冠肺炎超前部署社區防疫演習，其中除了基隆市長林右昌之外，新北市長侯友宜及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也都有出席，陳時中在致詞時提到每位確診者的社會成本問題。

陳時中表示，每1個確診者除去後台相關成本之後，最直接的社會成本高達210萬元，而有些人還會明知故犯，讓社會承擔極大的壓力，此外最擔心的問題還是「傳染」，若讓新冠肺炎一傳十、十傳百，成本反而是小事。

談到全面普篩問題，陳時中對此則回應若不能想通，防疫不只是確診者的責任，而應該是每個人的責任，防疫就會容易被攻破，而許多人進行篩檢之後就會認為自己是「安全的」，進而到處「趴趴走」，反而會更有危險。

(中時電子報)