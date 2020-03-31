美國總統川30日普在疫情記者會自誇比誰都懂韓國，卻說首爾有3800萬人口。韓媒SBS新聞指出，根據韓國政府統計，截至2月底，首爾人口為973萬，是川普所謂「3800萬人口」的四分之一。

韓國topstarnews酸說，川普可能把首爾緯度38度誤以為是3800萬人口。韓國《每日經濟》則直接在標題吐槽：「自稱熟悉韓國的川普，卻說首爾有3800萬人口，我的天啊。」

當天發佈會上一位元美媒記者提問，美國的檢測數量在增加，但人均檢測數不如韓國等國家。「你認為什麼時候才能與它們同步？」

川普當場反駁，「我們已經很接近了。美國幅員遼闊。沒有人比我更懂韓國。韓國人口密集。」他反問道，「你知道首爾有多少人嗎？你知道首爾多大嗎？首爾有3800萬人口，比美國任何一個城市人口都多。3800萬人，密集生活在一起。」

他接著說：「我們做了更多的測試，我沒有提到人均水準。到目前為止，我們做的測試比世界上任何國家都多。到目前為止。我們的測試也比世界上任何一個國家都好。」

(中時 )