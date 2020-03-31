新冠肺炎疫情延燒，人心惶惶，然老是宅再家也會悶得慌。其實如在空曠的地方，接近大自然，呼吸新鮮芬多精也能對身體有益。北海岸及觀音山國家風景區和平島公園為推廣環境教育旅遊，其營運管理廠商宏岳國際有限公司，將於5月1日開放全區深度導覽解說服務，包含曾被票選為全球最美日出觀測點之一的阿拉寶灣區域，每日依潮汐時間開放並限定300個名額。

春夏之際豆腐岩上會有藻類生長而有綠蘑菇的有趣別名。（北觀處提供）

位於台灣北海岸，與本島形成陸連島的基隆和平島公園，是一座擁有絕佳海景視野的地質景觀公園，其沿岸的海蝕地形發達，包括有海蝕崖、海蝕平台、蕈狀石等多種特殊自然景觀。除天然豐富的岩石地貌，園區內更有一片與大海相連的無邊際海水泳池。

只要沿著蜿蜒的環山步道走便可找到潮間帶的動物「海兔岩」。（北觀處提供）

感受清澈蔚藍的海水的同時還能與熱帶魚、梭子蟹等海洋生物一同悠遊，水池旁也設有救生站與專業救生人員，可以無憂無慮地盡情擁抱海洋。

一片還石平台上露出大大園園的頭是可愛的海豹岩。（北觀處提供）

北觀處提醒遊客，來到和平島公園有一件一定要做的事，就是尋找園區內擁有可愛特殊造型的「十大守護岩」！據說在二千五百多萬年前，和平島周圍還是一片汪洋，島上地形因受長期風化侵蝕與浪濤衝擊，形成了蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地貌，宛如一座大自然美術館！

遊客中心往環山步道走第一個看到的是人面獅身岩帥氣側臉。（北觀處提供）

其中有五顆守護岩位於阿拉寶灣區域，一起來秘境探索季節限定美景以及尋找園區中的金剛岩、法老岩、鱷魚岩淚、基隆市鳥黑鳶岩，以及超美的花豹岩。

和平島公園特別在豬頭岩、人面獅身岩、海豹岩、彈塗魚岩及金剛岩附近，分別設立「守護岩專屬觀景窗」，只要從觀景窗望去就能輕鬆找到守護岩，還能跟守護岩同框入鏡，和平島公園已落實必要防疫措施，歡迎遊客「安心、放心、開心」來到和平島享受大自然美景。

和平島公園 黑鳶岩 EAGLE ROCK。（北觀處提供）

和平島公園全區深度導覽解說服務，以線上預約報名的方式，透過專業地質學會認證之導覽員帶領，讓遊客能夠深入探訪和平島秘境。4月1日起在官方網站即開放民眾預約季節限定版服務。

(中時電子報)