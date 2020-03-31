新冠病毒疫情在東南亞延燒，印尼的死亡人數居該地區各國之首。據新加坡聯合早報網報導，印尼總統佐科威3月31日宣布，印尼進入全國衛生緊急狀態。

此外，佐科威也宣布了一系列措施，協助低收入者度過這場冠病危機。這些措施包括擴大所提供的社會福利、食物援助服務以及電費折扣或豁免。

印尼30日通報新增新冠肺炎病例130例12死，全國累計達1285例、114人不治，成為東南亞感染死亡最多的國家。

印尼外長雷特諾（Retno Marsudi）31日宣布，隨著新冠病毒病例和死亡人數上升，政府決定暫時禁止外國人入境和過境。路透報導，雷特諾說，持有居留簽證和一些外交訪問證件的外國人將不受禁令限制。印尼政府還將加強對返國國民的檢查。

此前一天，印尼總統佐科威說，他計劃推出更嚴格的外出和社會隔離規定。之前一份報告指出，印尼可能有14萬多人死於此次疫情。

(中時 )