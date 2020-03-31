中鋼順應環保民意，「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」今（31）日正式開工，打破先建煉焦爐，後建乾式淬火設備的國際慣例，力拚2024年第1季完工運轉。董事長翁朝棟親自主持祈福典禮，高市副市長陳雄文也肯定中鋼政策，期待能改善高雄空氣品質。

翁朝棟指出，中鋼提出環境管理與清潔生產雙重目標，3月23日董事會決議通過94.287億元的「煉焦爐及乾式淬火設備建造第一期工程」設備投資案，採用高約7.6m先進煉焦爐，搭配高效率乾式淬火設備，提升廢熱能源回收並降低排放，對環境及節能做出具體貢獻。

翁朝棟說明，今年4月正式啟動「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」，中鋼整合集團力量，引進國際先進技術與經驗，在有限土地上同時興建煉焦爐及乾式淬火設備，高難度工程對施工團隊是一大挑戰，得克服現有場地不足，及配合公司生產營運，加上工法技術複雜度相當高，完工後將成一大工程創舉。

翁朝棟提到，近年中鋼加大力度且加速進行各項環保工程，去年陸續完成「燒結礦自動化封閉式建築」、啟動「新建煤礦封閉式建築第一期工程」預計110年12月完工，未來中鋼生產製程所需的煤礦將改存放於封閉式建築。

陳雄文表示，中鋼是國內企業界楷模，近年來陸續進行多項環保改善措施，如脫硫、脫硝及防塵設備工程等，這次的「新二階煉焦爐及乾式淬火設備工程」更是格外重要，加上去年開工的煤礦封閉式建築工程，這兩項工程對於高雄空氣品質改善，將有相當大的幫助。

(中時 )