納智捷傾聽消費者的聲音，今日發表百萬以下「七人座ARD智行款」，搭配舊換新只要94.9萬元，除了寬裕的三排空間、方便第三排乘客進出的一鍵翻折功能與實用的第三排出風口，全車標配六具安全氣囊與過去高級進口車才配備、整合安全與科技的ARD擴增實境抬頭顯示系統、12吋多功能HD觸控螢幕、以及能過濾空氣中超過94％以上的有害物質及過敏源的一鍵清新健康對策，為全家人帶來全方位的安全防護。

近年來七人座SUV市場備受矚目，納智捷URX推出以來，以5＋2的超大空間與高科技安全配備，獲得許多消費者的歡迎，其中，URX七人座旗艦款佔總銷量30％，是第一季國產車七人座SUV銷售冠軍，代表台灣消費者除了平日用車外，也更珍惜休閒時和家人相聚的時光。

因應新冠肺炎疫情，LUXGEN全台汽車生活館及服務廠皆配合政府執行防疫政策，全面加強防疫措施及宣導，不只確保國人健康權益，也提供消費者更安心無慮的看車環境，同時，LUXGEN更針對疫情防控，2月份率先推出「四大暖心服務」，包含：「預約到府賞車／試乘」、「到府取送保養愛車」、「全車系配置PM2.5濾網」，本月再推出車主回廠保養「免費實施臭氧殺菌」服務；凡於本月完成交車、掛牌即可享有終身免費返廠實施臭氧殺菌服務，來店賞車試乘即贈品牌專屬口罩套，交車再送高效能抗菌噴霧劑。

感謝所有喜愛LUXGEN的車迷朋友們，納智捷特別推出「榮耀優惠」專案，凡於4月入主LUXGEN URX全車系，即可享有70萬60期首半年免月付低利榮耀方案、1.5萬元紅利金，入主ADAS智駕版以上車款，還可免費升級價值2萬元的腳踢感應電動尾門；此外，入主U6 GT、S5 GT車系，以及限定車款（M7智能影音8人座、V7旗艦型），購車可享「榮耀共享」優惠方案，包含70萬60期首半年免月付方案，再送最高5萬元購車金、PM2.5空調濾網，並同步再享政府舊換新5萬元不必等多項優惠。

除了上述優惠外，納智捷再祭出指定車款可享「榮耀共享特仕專案」專屬優惠，包含M7頂級旗艦7人座、V7智能影音型、U7全車系，除享1.5萬元紅利金外，加碼再送購車優惠最高21萬元，LUXGEN貼心提供實惠的價格、最直接的購車回饋，讓準車主們都能輕鬆享有全方位智慧科技的駕馭感受。

(中時 )