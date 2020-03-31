三環六線中的五股泰山輕軌可行性研究，31 日或交通部專家學者審查通過，新北市捷運局表示，市府後續將依審查意見修正，儘速提送交通部轉行政院審議，並爭取於今年獲行政院核定。新北市捷運局預估最快2022年綜合規畫核定、環評通過，2023年發包動工，最快2028年完工。

新北市捷運局指出，五股泰山輕軌規畫起於三重地區與環狀線北環段Y22站轉乘，沿蘆洲地區計畫道路至中正路與捷運蘆洲站轉乘，續沿成蘆大橋西側並南轉八里新店線行經新五路，至塭仔圳地區新北大道五段西側設置終點站與機場捷運A5a站銜接轉乘。

新北捷運局說，五股泰山輕軌全長約11.61公里，設有14座車站，沿線行經蘆洲南北側農業區、洲子洋重畫區、五股新市鎮重畫區、泰山楓江產業園區及新泰塭仔圳市地重畫區，可促進產業連結。

新北捷運局說，五股泰山輕軌將串連新北市產業發展，使交通、產業及城市多重循環成長，可提供當地居民及就業通勤服務功能，未來更規畫往南延伸至新莊、板橋浮洲，擴大服務路網，提供民眾準點性與舒適性大眾運輸系統。

新北捷運局說，五股泰山輕軌總經費為219.79億元，可行性研究獲交通部審查通過後，將爭取今年獲行政院核定，接續辦理綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更作業，預計綜合規畫報告核定後6年完工。

(中時 )