小小的店舖，裝滿老闆娘劉玉松的回憶，現在想起即將搬離還是會捨不得流下眼淚。（吳建輝攝）

劉玉松說當時開業生意並不理想，因為時空背景的關係，本省人比較會排斥外省人，後來嫁給台灣的先生，才慢慢將生意做起來。（吳建輝攝）

劉玉松講到激動處，還是忍不住流下眼淚。（吳建輝攝）

彰化北斗家商門口對面，有一家開業將近40年的山東牛肉麵店，最近因為土地將還給公所，必須搬離現址，只營業到4月1日，消息傳出後讓附近民眾大喊可惜，表示北斗榕樹下的山東牛肉麵，是老北斗人共同的記憶，現在搬走了，感覺會少一味，但還是會繼續支持。

老闆娘劉玉松說，父親劉正貴是山東人，原本只是想傳遞家鄉味給附近眷村的老鄉，沒想到一開就是40年，現在店鋪要拆屋還地給鎮公所，即將搬離開這個讓她成長的地方，現在想到眼淚還是會不自覺留下，新店舖將由81年次的兒子接手，將傳承這40年的老味道。

劉玉松回想，她從高二就開始在家幫忙，當時爸爸年紀大從清潔隊退休，但他公務員身份不便回去大陸，為了養家餬口，才想說在眷村附近，賣點家鄉味，一開始簡單賣幾樣家鄉的包子、饅頭與餃子，才慢慢開啟市場。

劉玉松說，1982年開業生意並不理想，當時因為台灣傳統農業社會，吃牛肉的人較少，加上當時外省人開的麵店，本省人因歷史情懷，時空背景影響接受度比較低，後來嫁給台灣的先生，才慢慢將生意做起來。

附近居民聽到老店要遷址都相當不捨，表示雖然新店距離舊址只有幾百公尺，但只有北斗榕樹下可以吃到牛肉麵配落葉，現在已經吃不到了，相當難過，但未來會繼續支持老闆娘兒子接手的新店鋪。

(中時 )