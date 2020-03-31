彰化北斗家商門口對面，有一家開業將近40年的山東牛肉麵店，最近因為土地將還給公所，必須搬離現址，只營業到4月1日，消息傳出後讓附近民眾大喊可惜，表示北斗榕樹下的山東牛肉麵，是老北斗人共同的記憶，現在搬走了，感覺會少一味，但還是會繼續支持。
老闆娘劉玉松說，父親劉正貴是山東人，原本只是想傳遞家鄉味給附近眷村的老鄉，沒想到一開就是40年，現在店鋪要拆屋還地給鎮公所，即將搬離開這個讓她成長的地方，現在想到眼淚還是會不自覺留下，新店舖將由81年次的兒子接手，將傳承這40年的老味道。
劉玉松回想，她從高二就開始在家幫忙，當時爸爸年紀大從清潔隊退休，但他公務員身份不便回去大陸，為了養家餬口，才想說在眷村附近，賣點家鄉味，一開始簡單賣幾樣家鄉的包子、饅頭與餃子，才慢慢開啟市場。
劉玉松說，1982年開業生意並不理想，當時因為台灣傳統農業社會，吃牛肉的人較少，加上當時外省人開的麵店，本省人因歷史情懷，時空背景影響接受度比較低，後來嫁給台灣的先生，才慢慢將生意做起來。
附近居民聽到老店要遷址都相當不捨，表示雖然新店距離舊址只有幾百公尺，但只有北斗榕樹下可以吃到牛肉麵配落葉，現在已經吃不到了，相當難過，但未來會繼續支持老闆娘兒子接手的新店鋪。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。