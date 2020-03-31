新北市中和區民有街、民治街、民享街一帶地勢低窪，中和區公所進行側溝清淤作業，並埋設174公尺排水截流管，於今（31日）順利完工。（葉書宏攝）

新北市中和區民有街、民治街、民享街一帶地勢低窪，中和區公所進行側溝清淤作業，並埋設174公尺排水截流管，於今（31日）順利完工。（葉書宏攝）

新北市中和區民有街、民治街、民享街一帶地勢低窪，中和區公所進行側溝清淤作業，並埋設174公尺排水截流管，於今（31日）順利完工。（葉書宏攝）

新北市中和區民有街、民治街、民享街一帶地勢低窪，中和區公所進行側溝清淤作業，並埋設174公尺排水截流管，於今（31日）順利完工。（葉書宏攝）

新北市中和區民有街、民治街、民享街一帶地勢低窪，加上原有排水系統老舊，瞬間強降雨常造成當地淹水嚴重，中和區公所進行側溝清淤作業，並埋設174公尺排水截流管，工程提前2個月、於今（31日）順利完工，讓民眾免於淹水之苦。

中和區長賴俊達表示，排水系統多集中於民享街排往中山路，原有排水溝已老舊，民享街86巷、88巷附近每逢強降雨必淹水，為徹底解決淹水問題，今年年初規畫貫通該區域整體排水系統，包含側溝加大整建及清淤工程等，民眾無須再擔心強降雨。

中和區公所工務課課長陳亦揚指出，該區域既有排水系統主截流全部匯集在民享街，工程埋設1000mm管涵於民治街30號至130號、長度108公尺；民有街82號等66公尺，利用截流分流概念改善排水系統及增加滯洪容量，以提高排水效益，解決淹水問題。

陳亦揚強調，因地下管線障礙複雜是多年無法打通的主因，感謝台灣自來水公司第十二區管理處板橋服務所、台電北南區營業處等大力協助遷移管線，更感謝居民包容，讓工程提前2個月完工，並順便翻新老舊路面。

住在民享街莒東社區的簡先生說，其實發現工程在3月初就已經打通排水路，3月10日及28日凌晨的大雷雨居然沒有淹水，讓附近住戶感到驚奇，公所做的排水系統效果顯著。

(中時 )