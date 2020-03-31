高市旅館公會號召百家業者，加入「親善旅館」行列，提供居家檢疫者家人入住。（柯宗緯攝）

新冠肺炎衝擊，高市旅宿業普遍剩1至2成住房率。高市旅館公會今（31）日號召百家「親善旅館」，提供居家檢疫者家人安心入住，最低1000元起。另有9家加入防疫旅館行列，目前700多房僅住滿一半，高市觀光局將視疫情狀況徵調。

高市旅館公會理事長周文彬指出，與其日需要居家檢疫的民眾入住防疫旅館，恐怕增加旅館風險，親善旅館更能保障旅客與員工安全，公會號召108家親善旅館，提供1000元、1400元、1800元不等的優惠房價。

周文彬表示，入住親善旅館者，必須持居家檢疫通知書等證明文件才能入住，基本上若與居家檢疫者在同一戶籍，通通都開放以優惠價入住。

高市觀光局長邱俊龍表示，對抗此波疫情，市府持續與旅宿業者、觀光公協會合作，推出「月月有精采」活動，3月為愛情月、4月為軍事觀光月，另也提供19噸漂白水、7萬多片口罩給旅宿業。

針對高市防疫旅館需求，邱俊龍指出，4月8日業務從衛生局轉交到觀光局，將盡全力協助媒合，目前有9家防疫旅館，徵得700多床，但住宿率僅一半，未來將視狀況徵調，口袋名單還有2、3間。

邱俊龍也響應高市府發起的「暖心相守寄未來運動」，他個人捐助5000元，鼓勵民眾預購訂房，希望在現金流短缺情況下，幫助業者度過難關，他也點名實踐大學高雄校區副校長丁斌首及高餐大副校長劉喜臨一同加入「暖心運動」。

(中時 )