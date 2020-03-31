◎確診數攀升 張上淳：肺炎患者一律篩檢

國內確診數持續上升，目前已達322例，為避免有漏網之魚，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，將對肺炎患者全面篩檢。

◎新冠肺炎攻陷5校 台師大男學生確診 感染源不明

新冠肺炎疫情持續延燒至大學校園，繼成大、政大、清大等校後，近日又傳出實踐大學及台師大傳出確診個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中間接證實，表示此案例確為本土案例。

◎因應疫情紓困 經濟部4月將推出折扣券

新冠肺炎疫情持續惡化，導致民眾減少出門消費，許多行業受衝擊，為此經濟部長沈榮津今日在立法院備詢時透露，將於4月推出折扣券。

◎北市板信銀行搶案 持槍搶匪龍潭落網

北市大直板信銀行30日發生歹徒持長槍掃射、搶走78萬元重大刑案，造成1名保全中彈受傷，台北市警方專案小組報請台北地檢署指揮偵辦後，警方31日在桃園龍潭逮獲54歲陳姓搶匪，警訊後將移送北檢，據了解，北檢承辦檢察官朱家蓉複訊後，擬以陳嫌涉犯強盜等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，聲押陳嫌。

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(中時電子報)