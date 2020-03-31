3月31日16時大陸國務院新聞辦公室在湖北武漢舉行新聞發佈會宣佈，為及時回應社會的關切，衛健委要求各地加強對無症狀感染者防控管理措施，並從4月1日起將每日報告無症狀感染者的情況。

據《央視新聞》報導，大陸國家衛生健康委疾控局局長常繼樂介紹，從4月1日起，將在每日疫情通報中，公佈無症狀感染者的報告、轉歸和管理情況，及時回應社會關切。

常繼樂說，衛健委要求各地加強對無症狀感染者防控管理措施包括：一、發現無症狀感染者要在2小時內進行網路直報；二、要在24小時內完成個案調查，並及時進行密切接觸者的登記；三、嚴格隔離管理，無症狀感染者需集中隔離14天，原則上集中隔離滿14天，無症狀感染者兩次核酸陰性後解除隔離；如果核酸檢測仍為陽性，要繼續集中隔離醫學觀察，無症狀感染者的密切接觸者也要進行14天的隔離醫學觀察；四、規範對無症感染者開展救治。

(中時電子報)