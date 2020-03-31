龍燈環球（4141）受制中美、拉丁美洲農民因氣候變遷、中美貿易戰等因素干擾，種植意願下滑，2019年營收83.53億元，年減8.4％，加上原藥材料成本上漲影響毛利，全年稅後淨損4.52億元，每股虧損 2.64元。

展望今年，龍燈認為，去年中美貿易戰等大環境不利因素趨於緩和及原藥供應趨穩之下，營運相對樂觀。雖然年初面對全球新冠肺炎疫情，以目前市場反應來看，疫情對植物保護劑的市場需求面影響並不大，將密切觀注疫情後續之發展及可能變化。

龍燈財務長袁新澤表示，去年中國大陸地區營收減少7%，北美營收減少45%，歐洲營收成長6%，及拉丁美洲營收減少9%。其中，中國大陸在調整降低毛利低的大肥產品策略下，營收雖小幅減少7%，但減少部份主要在低毛利的植物營養劑產品，主要植物保護劑銷售仍能保持穩定及小幅成長。巴西市場及歐洲市場營收則各自維持5%及6%成長。

此外，美國植物保護劑市場受到氣候及中美貿易戰影響，農民種植意願創歷史新低，衝擊北美區營收大減；拉丁美洲植物保護劑市場部份，也因阿根廷總統大選的政治不穩,公司採取保守策略主動限制營收，加上當地農民對新政府的農業政策不確定，降低使用高附加價值植物保護劑之意願所致。

(工商 )