總統府發言人張惇涵宣布，總統蔡英文聘用前立委蕭美琴，出任國家安全會議諮詢委員一職，並於4月1日正式就任。

張惇涵指出，蕭美琴諮詢委員長期致力於我國國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與台灣的國際參與上，都有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。同時，蕭諮詢委員過去更歷任四屆立法委員，超過十年外交及國防委員會專業問政經歷，與豐富的地方服務耕耘，更讓她在推動相關工作上，有更豐富的視野與能量。

張惇涵表示，近期因新冠肺炎疫情蔓延，對於國內外政治經濟情勢變化的即時掌握更加必要，尤其在國際輿論高度關注台灣的此刻，無論在強化與理念相近國家合作、暢通台灣的國際溝通，也包括台美關係的持續發展以及印太區域間的交流對話等。故此，總統特聘蕭美琴前立委為國家安全會議諮詢委員，相信其能展現其國際視野與地方視角，全力襄助總統來推動各項重要的國際事務。

蕭美琴為美國哥倫比亞大學政治學碩士，曾任第5、6、8、9屆立法委員 、總統府顧問、陸委會諮詢委員、海基會董事等職務。

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