台股3月成交值爆量達4.27兆元 創逾29年半單月最大跌點 17:272020/03/31 工商 呂淑美 、臺北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情延燒，台股3月創下4.27兆元成交值。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 驚魂3月天，臺股今（31）日收3月月線，加權指數收9,708.06點，月線拉出一根長黑棒，大跌1,584.11點，跌幅為14.03％，成交值為4.27兆元，創下2007年7月5.03兆元之後的最大量。 臺股3月跌幅14.03％，也改寫了2008年10月的14.84％之後的跌幅，而跌點1,584點，更改寫了1990年8月當月重挫1,982.93點之後、即29年7個月來最大跌點。 (工商 ) #兆元 #成交值 #來最大 #臺股 #月線 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股開高走高連3日紅盤 三大指漲逾5％ 09:362020/03/27 財經 下一個兆元市場 遠端辦公夯 04:092020/03/29 產業財經 台股本周承壓 測10日線支撐 04:102020/03/30 證券．權證 《晨間解盤》萬點有壓，台股震盪偏多(倫元投顧提供) 09:092020/03/30 財經 油價探低 美股連帶承壓 18:002020/03/30 財經 富邦VIX、元大台灣50反1領頭 台股ETF成交量能攀峰 04:102020/03/31 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：味全、華泰、王品、技嘉、潤泰新、研勤 10:172020/03/31 財經 《半導體》台積電重上270元 市值回升至7兆元 11:082020/03/31 財經 台股收季線估大跌2,200點 恐創2008年之後單季最慘 11:302020/03/31 財經 《國際經濟》南韓2月工業生產月減3.8％ 逾11年來最大跌幅 14:492020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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