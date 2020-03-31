驚魂3月天，臺股今（31）日收3月月線，加權指數收9,708.06點，月線拉出一根長黑棒，大跌1,584.11點，跌幅為14.03％，成交值為4.27兆元，創下2007年7月5.03兆元之後的最大量。

臺股3月跌幅14.03％，也改寫了2008年10月的14.84％之後的跌幅，而跌點1,584點，更改寫了1990年8月當月重挫1,982.93點之後、即29年7個月來最大跌點。

(工商 )