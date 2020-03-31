香港政府統計處31日公布最新數據，香港的零售額連跌13個月，2月份零售額更較上年同期大跌44％，幾乎腰斬，遠遜於市場預期下跌40.3％，創下有紀錄以來的最大單月跌幅。

香港信報報導，統計處公布，2月零售業總銷貨價值為227億港元，較上年同期下跌44％。扣除價格變動後，2月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌46.7％，較1月份的下跌23.1％大幅衰退。

今年首兩個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計下跌31.8％，零售業總銷貨數量下跌33.9％。

港府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，主要反映肺炎疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊。疫情全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱香港消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。

首兩月，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值大跌58.6％；藥物及化妝品跌42.7％；百貨公司貨品跌41.4％；服裝下跌49.9％；汽車及汽車零件下跌24.2％；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌43.1％。

(工商 )