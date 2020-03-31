新冠肺炎疫情蔓延，南投縣美容業職業工會理事長李采儒，同時擔任埔里鎮一家足體養生館教育總監，為了向勞苦功高的醫護人員致敬，推出只要憑醫護證件、醫院員工證、醫院志工證，就享有按摩優惠價。

李采儒表示，按摩師和客人近距離接觸，為提供客戶安全無虞的養生保健空間及服務品質，加強全館消毒、防疫，進出館內人員皆需接受額溫測量、全體同仁配戴口罩，足湯水療Spa池每次使用完畢立即消毒殺菌，並於打烊後再全面浸泡消毒，每小時定時手把、扶手、桌面、浴廁、消毒。

李采儒表示，為加強全體同仁的防護力並提升抵抗力，委由合格中藥商配製「防疫祈安茶」，每日無限量供應按摩師及客人飲用，增強身體的免疫力。

李采儒是台灣省健康促進管理師，也是埔里鎮許多長照站的經絡保健養生講師，她表示上課時，也會呼籲學員們運動強身、保健按摩、均衡飲食、充足的睡眠、戴口罩、勤洗手，避免群聚，才能守護自己的健康。

(中時 )