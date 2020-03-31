眼見清明連假即將來到，國人必有掃墓要務掛心頭，中央流行疫情指揮中心今（31）日出面籲請所有國人的祖先體諒，為了子孫平安健康，不必急於清明連假非要掃墓、祭拜不可。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，有關清明連假的防疫工作，內政部已經做了很多準備工作，同時醫療院所也在加強警戒，過去SARS的經驗給了台灣防疫很大的警惕，國人也有聽到內政部透過不少宣導活動，希望減少大家掃墓、聚集等活動。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說明，清明防疫已有不斷宣傳活動，很多縣市全部取消法會，而有九個縣市的納骨塔不在清明連假對外開放，如有其他縣市加入行列就會更新資訊。

屆時若有納骨塔堅持開放也要採取人流管制，亦即進入塔內的人數需要控制、同時要有發燒量測措施，陳宗彥除了希望國人配合，甚至籲請所有國人的祖先體諒，他說，國人的祖先都是希望子孫平平安安、健健康康，真的不必要在這幾天祭拜、掃墓。

(中時 )