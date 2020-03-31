光隆精密-KY(4581)因廢氣再循環系統、電子驅動剎車、碟式剎車等商用車新產品陸續量產出貨，成為帶動整體營運成長的重要動能，光隆精密-KY表示，近期接單狀況仍維持穩健，依照目前接單情況，預估今年業績成長機會大。

雖然光隆精密-KY去年第4季受中美貿易戰全球經濟趨緩影響營收略為下滑，但相較於同業仍表現不錯，2019年合併營收為10.36億元，年減率5.6%，營業毛利為2.67億元，合併毛利率為25.8%，年減2.64個百分點，稅後盈餘為0.93億元，每股盈餘為3.09元。

光隆精密-KY董事會亦通過盈餘分派案，每股將配發現金股息3元，以3月30日收盤價計算，現金殖息率為8.5%。

光隆精密-KY自結前2月合併營收為1.41億元，年減17.4%，在全球日益趨嚴的環保法規及安全法規實施下，光隆精密-KY包括廢氣再循環系統、電子驅動剎車、碟式剎車等商用車新產品陸續量產出貨，將成為帶動整體營運成長的重要動能，光隆精密-KY表示，公司近期接單狀況仍維持穩健，依照目前接單情況，預估今年成長機會大，樂觀看待全年的業績。

(時報資訊)