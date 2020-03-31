台中捷運綠線將於年底正式營運，台北市因捷運萬大線站名命名爭議，修正相關法規，納入公民參與民間提案等機制；市議員張家銨提案，建議市府應訂定中市大眾運輸場站命名、更名及加註名稱相關法規，納入公民參與及民間提案機制，避免產生爭議。交通局表示，未來將參考各縣市命名規範。

台中捷運綠線耗資近600億，全長16.71公里共有18座車站。張家銨指出，台灣部分縣市訂有捷運車站或公車站，命名、更名及加註名稱等相關法規，如台北市訂有「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」及「台北市公車站命名作業要點」。

新北市訂有「新北市大眾捷運系統捷運車站命名更名作業要點」，桃園市訂有「桃園市大眾捷運系統捷運車站名稱訂定作業要點。惟台中市大眾運輸場站尚無站名命名、更名及加註名稱相關法規；僅依慣例辦理會勘及向民意代表、里長徵詢意見，未能反映多數民意。

張家銨建議，市政府於研擬台中市大眾運輸場站命名等相關法規時，應納入公民參與及民間提案等機制，落實政府公開透明、公民參與的精神。

交通局長葉昭甫說，該局日前公布各站中英文命名，並以軌道轉乘站、在地地標、實際路口名稱等3原則篩選站名，車站及周邊資訊也由站名取代原有編號，讓民眾清楚辨別。未來將參考台北市、新北市及桃園市等大眾捷運系統車站命名規範，避免爭議產生。

(中時 )