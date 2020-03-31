整排蝴蝶蘭開得豔麗，卻因受到新冠肺炎疫情影響，內外銷市場全面停滯。（林和生攝）

受到新冠肺炎疫情影響，台灣花卉市場內外銷全都停滯，目前正值蘭花花期，不少農友園區內花開得豔麗、卻只能孤芳自賞，為替玄天上帝及天上聖母祝壽的北玄宮「台灣蘭花節」，為此罕見1年內舉辦2次，就是希望增加買氣，陪伴花農度過難關。

九如鄉農會總幹事龔泰文指出，台灣每年外銷到國外的蘭花產值高達2億，無奈年初傳出肺炎疫情後，國外市場瞬間停滯，且隨著疫情升溫，國內活動紛紛延期或取消，連帶影響內銷市場也成死水一灘，「現在花園裡的花早已盛開，但眼前美景卻更讓農民欲哭無淚」。

一年一度由北玄宮舉辦的蘭花展，今年共吸引超過1200盆花展示，並由農友競逐7組、7屬的蘭花分組冠軍；龔泰文坦言，在疫情延燒之際，確實討論過取消選項，不過看著農友最後一線希望可能落空，經評估現場環境通風、且在防疫滴水不漏的前提下，還逆勢加碼一場。

展場蘭花爭奇鬥艷，不少愛蘭人士戴著口罩堅持入內參觀，雖然人潮不多，不過小規模交易暢旺，讓花農們不無小補。

(中時 )