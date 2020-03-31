高雄福華飯店推出「遠端辦公室」專案，滿足公司行號異地辦公需求。（高雄福華飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情衝擊旅宿業，高雄福華飯店腦筋得快，搶搭「異地辦公」話題，推出「遠端辦公室」專案，將飯店客房變成獨立辦公室，已有大型會計師事務所洽談合作。此外，福華大飯店集團推出「我OK，我來住」長住專案，提供返台旅客健康家屬入住7天以上的超值優惠，最低每晚1200元起。

為避免群聚感染及增加風險，不少公司行號紛紛啟動異地辦公或居家辦公的措施，高雄福華飯店看準該趨勢需求，即日起至6月30日推出「遠端辦公室Hotel to Office專案」，提供每日上午8點至下午6點，可使用客房空間做為辦公室，並可量身打造空間規畫提供額外會議桌椅。

高雄福華飯店指出，租用5日以上，每日每房優惠價1388元（原價7800＋10％元），可適用於1至2人使用，提供客房WIFI網路、礦泉水、免費使用健身房及停車等服務，午餐還貼心的提供遊五星級廚師團隊製作的餐盒一份，或也可選擇到飯店的餐廳用餐享85折優惠，還可加價每人800元延長使用時段作為住宿客房。

另外也提供企業租借飯店宴會廳作為分組辦公場所的服務，該專案一推出也受到國內大型會計師事務所的青睞，表示事務所提供的風險諮詢服務在這波疫情中受到很多企業的委託，所以特別選擇福華大飯店推出的遠端辦公室專案，讓同仁在協助各企業風險管理的工作期間也能有安全完善的工作環境。

為響應「返台居家檢疫者回家住，同住家人外出旅宿」的防疫新觀念，福華大飯店集團推出「我OK，我來住」長住專案，提供返台旅客健康家屬入住7天以上的超值優惠，最低每晚1200元起。

另外還可以選擇跨店入住，在住宿期間選擇任2家福華飯店入住可享用此專案優惠價，讓家屬能到不同縣市旅遊透透氣。，讓隔離者放心待在家，而家人的健康住房環境就由飯店來照顧。

此外，高雄福華大飯店還自拍趣味防疫影片，以詼諧輕鬆的手法呈現出飯店嚴謹的防疫措施，邀請旅客安心入住。

(中時 )