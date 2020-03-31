新北市八里區一名55歲的董姓婦人23日下午1時獨自開車前往淡水賞櫻聖地「天元宮」賞櫻，因路況不熟，在衛星導航帶領下，誤入天元宮附近小巷，不慎擦撞到民宅圍牆，導致車牌掉落，董婦回家時驚覺車牌消失，至附近的水源派出所報案，在副所長藍富順陪同下，挨家挨戶詢問，才發現是被附近居民撿回家，員警的暖心舉動，也讓董婦直呼感謝。

藍富順表示，一開始毫無頭緒的逐戶詢問，後來聽到董婦說起車頭有擦撞到民宅的圍牆，研判應為車牌掉落原因，立即和董婦前往撞擊地點，向附近民宅詢問，果然被該戶民宅的82歲陳姓屋主拾獲。

董姓婦人高興之餘向警方透露，因路況不熟，在衛星導航的帶領下，莫名進入距離天元宮還有300公尺遠的瓦窯坑小巷，由於巷弄狹小，在一戶民宅的庭院內迴轉時，一時心慌，車頭不慎擦撞到圍牆，因車損輕微，加上屋主不願追究，沒報警就離開。

而離去時，似乎從後照鏡隱約看到陳翁向他招手，當時視線模糊，不以為意就逕行離開，現在想起，原來是陳翁要提醒自己車牌掉落的事。

拿著失而復得的車牌，董婦返家前不斷向熱心的員警握手感謝，直呼淡水的警察很有人情味，實在「就甘心」，隔天上午，她還特地拿了一箱蓮霧要來感謝副所長藍富順的熱心幫忙，在藍員婉拒下，轉送給拾獲車牌的陳姓老翁。

淡水警分局表示，駕駛朋友在路況不熟的道路上行駛應謹慎慢行，切勿將視線全部專注在衛星導航的螢幕上，隨時注意道路上的突發狀況，免得來不及反應而發生車禍事故，損財又傷身。

(中時 )