新冠疫情升溫，各國邊境封鎖，每日近萬人抵國門，防疫旅館供不應求，北市明日推出第7家防疫旅館，北投雅樂軒提供292間客房，全棟作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為5800至9000元。

觀傳局表示，房價依照房型不同，分為5800元、6500元、9000元不等，價格都含稅，也包含三餐。酒店已安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓，另針對居家檢疫者規劃完整入住流程，包含專屬電梯、入住時量測體溫、入住前拍攝好相關身分證件照片以事先建檔完成入住手續。

觀傳局強調，餐飲方面以一次性餐具盛裝定時送至客房門口置物架，電話通知客人取餐，每日下午設置奉茶時間，由酒店提供手工現煮添加各式滋陰潤肺食材的熱茶，提升客人免疫力；另依規定辦理垃圾清運、防疫消毒及一次性備品提供等，防止接觸傳染風險，提供檢疫旅客24小時不間斷的安全舒適環境。

觀傳局指出，客人退房後房間至少會淨空三天，三天後由專業防疫消毒廠商進場消毒。另旅館針對地毯消毒可使用四級銨鹽，酸鹼度較漂白水溫和，可適用於旅館地毯消毒使用。

觀傳局已成立6家防疫旅館，加上明日上線的第7間防疫旅館「北投雅樂軒酒店」，房間數突破600間，3月初發布的「旅館防疫手冊」下載數已約3萬次，成為全國第一完整建立防疫旅館體系之縣市透過與民間旅館業者密切合作，讓百餘位居無定所或因故無法返家之檢疫旅客能有安身之處。

(中時 )