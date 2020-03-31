劉寶傑、李正皓昨晚道歉片段。(影片自1:22:10開始)

前國民黨員李正皓轉型名嘴踢鐵板，日前在政論節目《關鍵時刻》大談馬來西亞防疫狀況，直指大馬因新冠肺炎而病逝的病人遺體太多，無法及時火化，而深夜在路邊隨便埋葬遺體，讓大馬網友全都怒了，火大出征李正皓與《關鍵時刻》臉書。對此，李正皓昨（30日）也在節目中再度道歉，坦言自己沒查證清楚，主持人劉寶傑也為造成馬來西亞的不開心道歉了！

李正皓在《關鍵時刻》沒查證就唬爛大馬疫情狀況，引爆大馬網友出征，罵聲灌爆他個人與節目官方臉書，對此主持人劉寶傑昨晚也在節目中道歉，透露電視台在這段期間做了內部檢討，「對於我們之前的節目造成馬來西亞的不高興，我們也在此道歉。」

另外，李正皓也特地於節目中再次道歉，先是坦誠自己在處理新聞畫面時，沒有經過準確查證，才誤以為大馬路邊埋葬遺體，「後來經過馬來西亞的朋友告知我們的時候，才知道他的一切下葬都是符合伊斯蘭規矩。」下葬流程也都有經WHO認證安全，更不是隨意在路邊下葬，畫面是伊斯蘭墓園。

李正皓更表示因為這個機會，特地去了解大馬防疫狀況，大讚大馬防疫過程中有許多值得台灣、全世界學習的地方，態度180度大轉變的模樣，吸引網友紛紛在影片下方留言「網路的威力果然非同小可，下次應該不敢再報導馬來西亞的新聞了」、「丟臉丟到大馬去的名嘴」。

(中時電子報)