新冠肺炎疫情延燒，大陸多處封城，引發多家台商去年財報難產、必須申請展延。證期局副局長張振山31日公布，目前有7家上市櫃公司申請延長財報公告時間，其中，光麗KY、太設、勝悅、如興、東森、大略KY申請展延一個月已核准，但LED封裝廠東貝光電因目前沒有會計師出具相關展延文件，未獲核准，4月1日就須暫停交易。

張振山表示，光麗KY、太設、勝悅、如興、東森、大略KY等六家公司因為受大陸封城影響，會計師出具文件表示無法替代查核，這六家也都有出具解決方式與預定公告時程，因此申請展延獲准。

張振山表示，該六家公司將採與大陸會計師事務所聯盟所的方式，請大陸的會計師事務所合作幫忙查核，其中，太設、勝悅、如興、東森、大略KY等五家公司表示4月30日可完成108年財報，而光麗KY則是4月24日就可完成。

至於東貝光電因會計師更換中，現在處於沒有會計師的狀態，因此4月1日會公告股東暫停交易，若是還無法出具財報，恐面臨下市。不過，張振山指出，東貝現已接洽新會計師事務所接手查核工作，並著手積極因應無法及時完成查核簽證所衍生的相關問題，會儘速公布去年財報。

(工商 )