新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延，持續影響生活各層面。為維護用戶的權益與安全，旅遊票券預定平台KLOOK，以及線上旅遊公司 Expedia 紛紛公布了最新的退款政策，請用戶可以留心自己的權益。

KLOOK 預定4/30前行程可無條件退訂或改期

根據 KLOOK 提供的資訊，最新退改政策開放已預訂2020年4月30日前行程的用戶，無須出示任何證明或文件即可退訂或改期。而欲取消的訂單中如果有使用KLOOK積分，也會一併退還至用戶的帳戶中，用戶可以直接透過「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，處理訂單退改等問題。

KLOOK執行長暨共同創辦人林照圍（Ethan Lin）表示：「用戶永遠是KLOOK的核心。同樣熱愛旅遊的我們，完全能理解現在許多人對出國旅遊的憂慮；因此，我們密切關注疫情的發展，動態調整行程退改政策，以維護用戶的健康與安全視為第一要務，KLOOK客服團隊也已全天候投入處理所有訂單問題和用戶詢問；過去，KLOOK一直以滿足用戶的旅行需求為使命，未來，我們也將秉持這宗旨一路走下去。」

同時為了讓用戶能安心在國內旅遊，KLOOK也持續與在地商家溝通，積極配合政府防疫措施，例如在「包車服務」中，要求出車前與每趟服務完畢均消毒車體內外、駕駛每日量體溫並全程配戴口罩，車上也提供乾洗手或酒精讓乘客消毒清潔手部；隨著疫情的快速演變，我們強烈建議用戶嚴格遵守當地政府公告的防疫措施，注意自身健康並聽從官方指示以保護自己和他人，沉著面對、隨時應變，擔負起應有的社會責任，共同克服挑戰、度過疫情難關。

Expedia 4月30日非套裝服務可以全額退款

若旅客透過 Expedia 預訂飯店（非套裝/組合預定），針對在2020年3月19日前預訂於2020年3月20日至2020年4月30日期間入住、不可退款之住宿的旅客，應已收到 Expedia 詢問是否保留或取消原先預訂的電子郵件。若決定取消，則有資格獲得全額退款，或供未來旅遊使用的等值優惠券。這部份無須親自致電 Expedia，但旅客必須至少在入住前 24 小時取消預訂，才可享有此優惠。

針對預定在2020年4月30日後入住之不可退款之住宿的旅客，由於情勢不斷地發展，Expedia 將持續與旅遊合作夥伴合作並調整相關規定。而若是於Expedia上訂購套裝/組合預訂，Expedia 則指出正在評估套裝/組合預訂的旅客的需求，並將盡快提供相關指示。

針對近期因為疫情而來的旅遊禁令或航班取消等情況，Expedia 指出，由於團隊面臨大量的行程調整需求，退款與退額流程可能需要 30 日的作業時間，對於用戶的不便深表歉意。若 30 日後尚未收到退款或信用卡帳款處理，請隨時與團隊聯繫。

(中時電子報)