新北市三峽恩主公醫院停車場於2012年底發生一起雙屍命案，兇手沈文賓夥同弟弟沈文夏，到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，將前妻的2名友人押走並拷問，之後將他們溺殺，棄屍於三峽恩主公醫院停車場。此案歷審已6度判沈文賓死刑，31日最高法院宣判，沈文賓判處死刑，沈文夏19年，全案定讞。

2012年底，沈文賓不滿張姓妻子離家，懷疑檳榔攤老板潘孟瑤、友人呂俊偉知道前妻下落，找來了同父異母的弟弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉檳榔攤押走2人並拷問，之後將2人丟進路邊水溝殘忍溺斃，再將屍體載往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

此案經歷了一審到更四審，共有18位法官判沈文賓死刑，經過了7年，最高法院於31日召開辯論庭後，維持高院更四審判決結果，將沈文賓判處死刑，褫奪公權終身；沈文夏判刑19年，全案定讞。

根據《中時電子報》報導，法院審理時，檢方痛斥沈男犯行殘忍，死者家屬「淚已乾、夜不能眠」，應判處死刑，沈文賓則向法官表示，自己知道錯了，並提出想到到監獄工廠工作，以此贖罪。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)