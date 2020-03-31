勝飛），每人可在其中任選1份。（金管處提供）金管處準備精美DVD（大地傳奇、古寧頭戰役、卜吉地而居、翡翠、簷間戴

清明假期避免室內群聚，可以到野外踏青走一走。金門國家公園推出「防疫在走．概念要有．國家公園與你戶外有約」活動，4月1日起至4月30日止，只要到景點拍照和賣店低銷50元，就有小禮物可拿。

金管處說明，4月1日起至4月30日活動期間，只要到金門國家公園的美景踏青拍下美照，將照片上傳到自己臉書，設定公開及打卡「金門國家公園」，並前往國家公園賣店消費，每人最低銷費50元，即可獲得國家公園精美DVD（大地傳奇、古寧頭戰役、卜吉地而居、翡翠、簷間戴勝飛），每人可在其中任選1份。

該處表示，清明節旅外鄉親返金掃墓、祭祖，也是帶領下一代認識故鄉的好機會，特別是防疫期間避免在室內群聚，不妨多到戶外走一走，與大自然多接觸，增加自己的免疫力，可採三五親友或小家庭方式避開擁擠人潮，到太武山、中山林體驗金門的明媚春光。

金管處提醒，盡量保持1公尺以上的適當距離，減少接觸及感染機會，同時勤洗手、戴口罩，做好個人衛生和健康管理，帶著好心情度過平安、愉快的好假期。

(中時 )