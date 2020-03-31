受到新冠肺炎疫情嚴峻影響，健身房、健身中心人潮不再。（謝瓊雲攝）

學者建議健身房應該窗保持通風，健身者則應分流、彼此保持1.5公尺以上距離，不必因噎廢食。（謝瓊雲攝）

中央已建議禁止100人以上的室內集會活動，更要求拉開「社交距離」室外1公尺、室內1.5公尺以上，健身房還能不能去？學者認為，運動是最好的防疫，不應因噎廢食，彰化縣衛生局長葉彥伯則提醒，業者做好防疫工作、分流，健身者務必錯開距離，暫時不會有所限制。

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣校園已全數封閉不開放社區民眾入內、國外也有健身中心因政策被迫關閉歇業，許多電影院、KTV和健身房營運都受到嚴重衝擊，顧慮空汙而不願出門夜跑、路跑的民眾，已養成上健身房運動習慣，如今卻不知該至何處健身？

大葉大學運動健康管理學系副教授兼公關處長黃娟娟表示，運動才能強身，但疫情影響導致2成以上民眾選擇不上健身房，她呼籲慎選空間寬敞通風良好的健身房，若位處地下室確實應先避免。

黃娟娟說，室內健身者彼此保持1.5公尺以上距離避免直接接觸飛沫，建議業者即使開冷氣空調，也要開窗保持空氣流通，勤於環境與設備器材的消毒；運動很好，但生病、有呼吸道症狀者不要去，保護自己也保護他人。

葉彥伯強調，只要能錯開距離、降低群聚密度，有症狀、生病的不要去，人多時段也避免前往，健身房業者準備好洗手設備、乾洗手，分流管制錯開使用時間，目前暫不會有所限制，但未來仍將視疫情發展，隨時調整。

(中時 )