新冠肺炎疫情持續升溫，為了防止居家檢疫期間等具感染風險人員，未依規定隨意走動及進出公共場所，產生防疫漏洞，新莊警分局光華派出所員警，針對轄內大型娛樂KTV業者，勸導調整營業時間，其中鴻金寶商圈的星光大道KTV，同意每日早上8時至下午18時暫停營業，共體時艱。

此外，為提供消費者更安全的歡唱環境，使用過的包廂一律使用75％酒精消毒，包廂麥克風使用拋棄式頭套，店內也備有75％酒精供消費者使用，並謝絕發燒超過37.5度及咳嗽者進入，若有消費者違反規範，將立即通報警方及主管機關。

新莊警分局表示，因密閉公眾出入空間易有群聚傳染風險，為防堵新冠肺炎疫情蔓延，針對轄內大型娛樂業者進行勸導，請業者縮減營業時段，並告知業者若有發現可疑人士，請通報警方，將依法予以盤查以協助確認是否為居家檢疫對象，並呼籲居家檢疫隔離者勿違反規定擅自外出，最重可能將遭罰新台幣100萬元。

(中時 )