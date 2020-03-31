國民黨立委陳玉珍說中華民國是一個國家但是台灣不是，被行政院長蘇貞昌砲轟沒資格當國會議員。對此，國民黨團力挺陳玉珍，嚴厲譴責蘇貞昌，無視自己是中華民國行政院長的身分，反嗆陳玉珍沒資格當國會議員，國民黨要求蘇貞昌院長必須向陳玉珍及國人道歉。

國民黨團表示，蘇貞昌是中華民國的行政院長，而非「台灣國」行政院長。國民黨團再次強調，中華民國是一個主權獨立的國家，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。民進黨完全執政4年，倘若要更改國號、國名，以國會多數席次優勢，只要透過合法的修憲程序，交由民意來決定，不要說一套、做一套，欺騙百姓。

國民黨團強調，在疫情嚴峻當前，請蘇關注防疫工作，專心解決疫情帶來對台灣經濟衝擊的影響，找出對策，帶領民眾度過防疫關口，勿須在此刻舞弄統獨意識，無助於台灣渡過難關。

國民黨立委鄭麗文痛批蘇貞昌憑什麼在中華民國國旗前罵立法委員？2300萬人遵守的最高位階法律是中華民國憲法，政務人員就職是對對中華民國憲法宣誓，蘇貞昌是中華民國行政院長，113席立委是中華民國的立法委員，蘇貞昌有不同的認同就不要來當中華民國的行政院長。

鄭麗文說，完全執政的民進黨請趕快修憲，4年來民進黨靠著人數優勢，都是想過什麼就過什麼。但是蘇貞昌在中華民國最高民意機關汙辱國會議員，要求蘇貞昌立刻向陳玉珍鄭重道歉。

(中時 )