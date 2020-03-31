中市府為健全社區第一線服務人員的防疫作為與保護措施，也提供消毒噴霧桶100個，供社區借用，有需求的社區可洽台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會。（馮惠宜攝）

因應新冠肺炎防疫需求，日前內政部已在中央流行疫情指揮中心公告社區區權會可採線上會議以及延期舉辦；台中市政府3月31日也針對區權人會議建立指引機制，並創建「台中樂居管家」line群組，組成區權會諮詢團隊協助社區防疫。

台中市長盧秀燕今日在警察局長楊源明、都發局副局長紀英村、台中市住宅發展工程處許由興、北區區長柯宏黛等人陪同下，前往北區慶橋長堤社區視察防疫措施，盧秀燕也模擬住戶參與防疫期間區權會流程。

盧秀燕說，全球疫情嚴峻，防疫工作仍要謹慎落實，不過許多社區工作不能中斷，因應社區召開區分所有權人會議，台中首創4招會議指引，包括區權會工作與財務報告透過線上公示或書審進行；社區「分棟分區」投票決議與選任委員；計票過程戴口罩、手套，會議結束全面消毒；超過管委會任期，區權人可互推1人為召集人，她期望依此指引讓「社區議案開會，不聚會也能推動！」

此外，為加強輔導，都發局更組成區權會輔導團隊，經由社區申請後派員到訪，實地協助社區執行開會的應變流程，並創建「台中樂居管家」line群組，協助社區快速掌握一手資訊。

另，市府為健全社區第一線服務人員的防疫作為與保護措施，也捐贈2萬枚口罩套給保全及物管人員，由台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會、台中市保全商業同業公會代表受贈，另外也提供消毒噴霧桶100個，供社區借用。

北區慶橋長堤社區主委葉珮欣表示，以往區權會可能會有群聚風險，因此，社區依照市府SOP機制進行分流管理，可兼顧居民權益及安全。

(中時 )