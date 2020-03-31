新型冠狀病毒蔓延，國立新竹女子高級中學社會服務社，發起製作布口罩活動，挑選製作材料、設計版型及親手製作，以延長口罩壽命，並將首批800個布口罩贈送苗栗縣政府，將由志願服務團隊轉贈苗栗縣18鄉鎮市的獨居長者使用。

竹女社會服務社成立36年，多服務於新竹地區，今年因應疫情將愛心送到苗栗，31日將布口罩致贈苗栗縣政府。社會服務社長陳宣妤表示，目前社員有53人，每年進行社外服務因新冠肺炎疫情影響而暫停，並發現許多弱勢族群常有就醫需求，須進入高風險環境，卻無法外出購買口罩，因此主動發起製作防疫布口罩活動。

社團公關長何宛芸為苗栗人，從小跟隨在縣府社會處服務的母親彭翌驊一起做志工服務，在她的牽線下，將800個布口罩致贈給苗栗縣政府。何宛芸指出，從小跟媽媽一起當志工，這次將愛心擴大，希望不只侷限新竹，讓社會服務社的愛心延續到苗栗。

31日苗栗縣長徐耀昌接見社會服務社10位社員與老師賈維琳，並贈送志願服務袋，感謝青年學子發揮所長投入志願服務，更跨越地域疆界熱心服務，期勉學生們培養出更豐富的人生觀，讓志願服務成為社會更美好的驅動力。

(中時 )