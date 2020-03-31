美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）已決定，只要雷神公司(Raytheon Company)與聯合技術公司(United Technologies Corporation,UTC)出售某些業務功能，就能繼續與合併。一但兩家公司完成合併，將一舉超過波音，成為美國第二大的國防工業公司。

雷神公司是目前美國第3大的國防工業公司，專長在於雷達、傳感器、太空業務、飛彈、和高超音速武器，而聯合技術公司UTC，在全美排名第22，但是旗下也有幾個著名公司，包括開利空調(Carrier)、歐提斯電梯(Otis)，其中最著名的是普惠聯合科技(Pratt & Whitney)，這是美國最好的發動機製造商，F-35戰機使用的F135發動機就是普惠產品。因此這兩家公司合併後的「雷神技術公司」，市值可突破1000億美元，成為僅次於洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的美國第二大國防承包商。

雷神公司以雷達與飛彈聞名，包括神盾雷達和愛國者飛彈，都是他們家的產品。(圖/雷神公司)

證券交易委員會SEC在3月26日的調查結果是，雷神公司要先出售軍用飛機無線電業務，而UTC要出脫GPS衛星導航業務，以及，以防止這些領域的不公平競爭優勢。BAE系統可能會接手被指定要拆分的部門，美國司法部應該會准許。

由於國防工業仍是低彌不振，各大國防公司仍然在整併與相互結合，而且大多沿申到太空產業領域，比如聯合技術公司在去年收購了柯林斯航太(Collins Aerospace)；而美國第4大國防公司的諾斯洛普格魯曼，則在去年收購了軌道ATK(Orbital ATK)。雷神公司官員表示，合併將使集團在四年後節省約10億美元。

UTC也必須將上述提到的開利空調與歐提斯電梯給拆分，這些業務預計將在下個月獨立運營。

上一輪大規模的國防合併也涉及UTC，UTC在2015年將旗下的賽考斯基(Sikorsky)直升機部門出售給了洛克希德·馬丁公司。

不過，川普總統對合併表示了擔憂，他對CNBC金融頻道表示，即使合併能創建「一家大而美麗的公司」，但過度的合併將「奪走更多競爭」。

(中時電子報)