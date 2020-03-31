曾榮獲2018、2019年《台北米其林指南》一星的「天香樓」餐廳，成立至今已逾30年，為回饋顧客長期支持，特別推出「米其林杭饌輕鬆點」活動，即日起至4月30日止，不限平假日午、晚間餐期，限定3人以上同行，每人僅需1680元+10%，即可無限享用多達40道現點現烹的經典料理。

天香樓「米其林杭饌輕鬆點」匯集40道杭州料理精華，經典功夫杭饌與宋代特色佳餚皆能任點品嘗不加價。其中「龍井蝦仁」經過50分鐘純手工攪打漿製而成的白蝦，口感脆彈軟滑、細緻鮮甜，搭配龍井清雅茶香，是天香樓的代表菜色；同時，推出以此蝦仁為基礎設計的「香蒜蝦仁」與「黃金蝦仁」，大蒜味香不嗆鼻，鹹蛋黃則香氣飽滿，打造傳統與創意兼具的「一蝦三吃」。

自宋朝流傳至今的「宋嫂魚圓羹」，相傳宋朝時期為家中掌勺的宋嫂，為了替受了風寒的家人進補開胃而發想的溫潤佳餚，天香樓特別加入被譽為兩岸最費工、以新鮮草魚手工打成的杭式魚圓，將時令鮮魚、火腿、鮮筍，加上醋、紹興酒與薑調味的「宋嫂魚圓羹」，口感鮮嫩滑潤，是暖胃的上好湯品。

圖為酒釀甜湯圓。(台北亞都麗緻提供)

台北亞都麗緻大飯店現推出米其林杭饌輕鬆點優惠活動，自4月1日平假日不分餐期，只要3人以上同行，每桌至多9位用餐，每人僅需1680元+10%價格，就可無限享用享用米其林一星美饌，包含前菜、海鮮、肉類、湯品、時蔬、麵膳及甜點七大類別，但須注意2人以下不適用此專案。該飯店表示：「米其林杭饌輕鬆點優惠價格為平均客單價的6折，目前僅針對飯店顧客宣傳，已吸引老顧客與同客群之親朋好友增加至天香樓用餐頻率，帶動天香樓穩定維持以往用餐客數。」。

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