清明連假到來，林口警於轄內路口加強交通疏導。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

清明節連續假期自4月2日至5日為期4天，林口警分局預先規劃交通疏導勤務，於4月1日起提前部署，預計動用300人次警民力，協助交通疏導工作，針對轄內林口、泰山第一公墓、頂福陵園等掃墓處所及重要道路口，實施交通管制。

林口警分局指出，林口區文化北路寶林路口、北120鄉道與北77-1鄉道路口、泰山區新五路楓江路口、新北大道明志路口、泰林路憲訓路口、明志路辭修路口等，將湧現大量掃墓人車潮，為免因塞車壞了好心情，請民眾提早出門，並配合員警疏導及管制措施。

林口警分局長陳保安也提醒，前往掃墓民眾應注意隨身攜帶物品，勿將重要財物置放於車內，如遇路幅狹小，請注意行車安全，切忌貪快，另在通往國道1號的文化一路、八德路口及文化北路、八德路口(即A、B交流道出入口)，派遣警力疏導交通，如有發現塞車，將採取「快速到位」方式，派遣員警到場實施疏導。

(中時 )