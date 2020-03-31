台北市楊姓男子在酒店工作，2016年認識被害女子恩恩（化名），並於隔年10月，以介紹工作為由將她約到住處，在家中性侵得扯，當晚更「硬上」2次，被害女子不斷反抗，楊男卻恐嚇她「不要逼我動手打人」，恩恩則身心受創，向台北地檢署申請犯罪被害補償，檢方審核後認定犯嫌要賠償恩恩15萬元。

檢方調查，楊男在酒店工作，2016年認識恩恩，此後就以介紹工作為由，不斷傳訊息給她，屢遭恩恩拒絕卻越挫越勇，隔年10月，楊男開車接恩恩下班，假意邀請她到住處聊天，恩恩沒有多想而上樓。

但一回到楊男住處，他便獸性大發，將恩恩強拉到床上性侵得逞，恩恩不斷反抗掙扎，楊男卻口出惡言，表示「不要逼我動手打人」，恩恩因而不敢反抗，傍晚被逼口交、性侵得逞。

恩恩脫險後不甘受辱而提告楊男，北檢則依妨害性自主罪嫌將他起訴，恩恩也因此申請犯罪被害補償，檢方審議後決定補償她15萬元，也將向楊男追償。

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(中時電子報)