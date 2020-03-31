疫情蔓延衝擊全球股市，連帶對於購屋民眾短期信心產生影響，信義房屋統計今年3月前29天的交易狀況，總價700~1,000萬元與總價1,000~1,500萬元的產品，市場交易量最大且穩定，佔整體交易量約45%，與2月表現相近。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，3月市場經歷美股連續幾次鎔斷的劇烈波動下，連帶台股出現股災重挫，難免影響購屋人的決策速度與信心，不過全球量化寬鬆重啟，加上央行也有感降息，降低購屋人與房貸族的負擔，尤其是首購型產品的房貸利息成本，已經明顯低於每月的房租支出，統計也發現總價700~1,000萬元與1,000~1,500萬元的產品交易表現穩定。

曾敬德指出，除了首購型產品表現穩定外，受到疫情與股災的衝擊，有些在市場上銷售已久的個案，部分屋主對於價格期待也不若上一季樂觀，在售價上相對有彈性，而看屋一陣子的買方也趁現在價格相對容易洽談的時間點持續看屋，因此換屋市場表現也並未太沉寂。

今年3月信義房屋統計交易量年減15%，月增約4%，去年以來持續年增的房市回升趨勢，受外在影響而短暫放緩；區域表現部分，台北市總價1,500~2,000萬元的產品交易量月增，另外總價3千萬元以上的市場，表現也優於2月，新北市則是總價1,000~1,500萬元的產品，交易量較2月增加，桃園市則是總價700~1,000萬元的首購產品，交易量月增最為顯著，台中市、台南市與高雄市，也都是總價500~700萬元與700~1,000萬元的首購產品表現穩定。

曾敬德指出，未來幾個月的房市表現，還是跟疫情發展息息相關，若疫情能夠早一點穩定，則自住回流的速度有機會加快，國內長期在資金充沛、低利與台商回流的趨勢，房市基本面仍偏向正面。

(時報資訊)