健策(3653)自結2月稅後盈餘為5031萬元，年成長23%，單月每股盈餘為0.53元，健策大園二廠已正式完工試機，預計第2季加入量產，儘管馬來西亞實施全境封鎖，對健策造成部分影響，但整體影響不大，由於均熱片出貨穩定，健策今年營運仍可望「樂觀成長」。

健策過去主要產品為均熱片及車用LED導線架，近幾年公司跨入伺服器ILM扣件及車用IGBT等散熱產品，產品佈局日益廣泛，成為健策業績進入高成長的推手。

健策因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，健策自結2月合併營收為4.65億元，年成長33%，稅前盈餘為6362萬元，年成長27%，稅後盈餘為5031萬元，年成長23%，單月每股盈餘為0.53元。

就產品來看，伺服器可說是推升健策去年業績表現亮眼的主因之一，目前健策在伺服器有均熱片及ILM兩大產品線，儘管去年伺服器市場僅成長5.9%，但ILM年成長43%；由於新冠肺炎疫情延燒引爆伺服器及資料庫中心建置需求，健策因市佔率提升，目前伺服器訂單狀況不錯，降低了新冠肺炎疫情對公司營運的衝擊。

為因應客戶訂單需求，健策近兩年在大陸及台灣積極擴產，其中大園二廠已完工並開始試機，預計第2季加入量產，未來大園二廠將生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架等。

儘管馬來西亞實施全境封鎖，對健策造成部分影響，但整體影響不大，由於均熱片出貨穩定，健策今年營運仍可望「樂觀成長」。

健策2019年稅後盈餘為7.8億元，每股盈餘為6.55元，公司董事會決議每股配息5元。

(時報資訊)