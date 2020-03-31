新冠肺炎衝擊內需，觀光股王瓦城泰統今日董事會，考量疫情重創觀光餐飲產業且推估疫情結束後市場仍需經歷恢復期，雖配發高達1個股本的現金股利，但全體董事不支領2019年董事酬勞，總經理則自3月起不支薪，將以保障全體同仁工作權益為集團首要目標，開出上市櫃連鎖餐飲業的第一槍。

瓦城去年完成19家新展店，已連兩年新展店店數成長達雙位數，連續八年刷新「營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益、來客人次」紀錄，集團2019全年營收近49億元，合併淨利歸屬於母公司業主新台幣3.6億元，EPS高達15.51元，全年來客數突破860萬人次，主因受惠於台灣地區自行研發多品牌策略所致，持續成為集團營運成長動能，穩坐國內餐飲業獲利王寶座。

瓦城泰統今日董事會通過2019年財報，公告去年財報EPS達15.51元，亦通過擬配發每股現金股利10元，盈餘配發率約64.47％，以30日收盤價189元計算，殖利率達5.29％，已連續六年現金股利配發超過一個股本。

瓦城表示，面對大環境嚴峻挑戰，瓦城泰統集團築起三大防線助攻營運，首先，致力打造安心用餐體驗，全面守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」行動，讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，整個過程中的每個細節都能安心，成為顧客首選的信賴餐廳！此外，除了啟動節約措施，精準控管成本費用，提升營運效率。

(中時 )